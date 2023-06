Caso Jeff Machado: segundo suspeito confessa ter escondido cadáver

O garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, o segundo suspeito de assassinar Jeff Machado, confessou que ajudou a esconder o corpo do ator depois do assassinato. Na última sexta-feira, 26, ele depôs na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), onde admitiu participação no crime.

>>> Suspeito de matar ator Jeff Machado é ex-funcionário da Globo

Segundo o g1, Jeander e Jeff se conheceram através de um aplicativo de relacionamentos. No dia 23 de janeiro, o homem foi até a casa do ator.

À polícia, Jeander revelou que além dele e de Bruno Rodrigues, o outro suspeito do caso, havia ainda uma terceira pessoa no local do crime. No depoimento, Jeander disse que foi tomar banho, onde ficou por 15 minutos, e que, ao sair, encontrou o ator deitado na cama, com um fio amarrado no pescoço, já sem vida.

Ele ainda disse ter ouvido de um dos suspeitos que “é isso [o crime] que se faz com quem passa HIV para os outros”.

A partir daí, Jeander alegou ter sido obrigado a participar da ocultação do corpo de Jeff por essa terceira pessoa. No entanto, a polícia diz não acreditar que exista uma terceira pessoa envolvida.

“Não existe elemento na investigação que aponte para uma outra pessoa na cena do crime. O que ele está tentando fazer é desqualificar a vítima, como se isso justificasse um homicídio brutal e premeditado”, afirmou o advogado da família de Jeff, Jairo Magalhães, ao g1.

Preso anteriormente por roubo, Jeander Vinícius estava em período condicional e deveria cumprir algumas medidas determinadas pela Justiça, por dois anos. Além da ocultação do cadáver, ele também foi indiciado por homicídio triplamente qualificado.

O crime

O ator Jeff Machado morreu estrangulado com um fio de metal, segundo apontou a Delegacia de Descobertas de Paradeiros, que pediu a prisão do produtor Bruno Rodrigues, que trabalhou na Globo até 2018, e do garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga.

A suspeita é que a dupla premeditou o crime, que resultou no ator enterrado em um baú a dois metros de profundidade em um terreno no Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, foi revelado que Bruno é suspeito de ter assassinado Jeff, supostamente por questões financeiras. A polícia descobriu que Bruno e Jeff se conheceram durante o período de pandemia, quando Bruno teria solicitado a R$ 20 mil ao ator, prometendo-lhe um papel em uma novela.

Segundo a polícia, o produtor criou um personagem chamado Marcelo e forjou provas para induzir ao entendimento de que estava sendo ameaçado.

Ele teria também comprado o material de construção e Jeander Vinícius teria cavado o buraco onde o baú, com o corpo do ator Jeff Machado, foi concretado.