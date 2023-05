Caso Madeleine McCann: saiba detalhes sobre a retomada das buscas

As buscas por Madeleine McCann foram retomadas nesta terça-feira, 23, no momento em que a investigação completa 10 anos. Um posto de comando foi montado em Barragem do Arade, no sul de Portugal, no lugar onde a garota foi vista pela última vez.

A equipe responsável pelas buscas é formada por militares dos Bombeiros, investigadores, além de policiais alemães e ingleses. A barragem fica a 50 km do ponto onde a menina foi avistada, em 2007, quando tinha apenas quatro anos.

Agora, os integrantes do novo grupo de busca planejam uma operação no local, no momento que que a investigação sobre o caso foi reaberto após determinação das autoridades alemãs. A ação deve levar dois ou três dias, sendo que parte de avaliação logística já foi concluída. Além da barragem, casas e poços foram investigados em ação conjunta das autoridades locais.

Na atual fase de operação, que envolve a barragem, o foco é encontrar pistas que possam ter sido deixadas por Christian Bruckner, principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann. Uma busca chegou a acontecer no lugar em 2008, mas por parte de iniciativa privada.

Naquele momento, mergulhadores ainda encontradas ossadas dentro de sacos plásticos, mas uma apuração posterior revelou que eram ossos de gato doméstico.