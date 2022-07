Caso Miguel: Justiça nega prisão de Sarí Corte Real

Condenada em maio deste ano a oito anos e seis meses de prisão em regime fechado pela 1ª Vara dos Crimes contra a Criança e o Adolescente de Recife, Sarí Corte Real poderá seguir recorrendo em liberdade.



Nesta segunda-feira, 25, a Justiça de Pernambuco negou a prisão da mulher considerada culpada pelo abandono do menino Miguel Otávio de Santana, filho da diarista que prestava serviços em seu apartamento e que morreu ao cair do nono andar do prédio em que a patroa tinha o apartamento, em Recife, em 2 de junho de 2020, quando tinha cinco anos de idade.

A assistência de acusação, que representa a mãe de Miguel, Mirtes Santana, fez o pedido pela prisão preventiva de Sarí Corte Real, mas o juiz Edmilson Cruz Júnior disse que o Ministério Público alegou que não há fato novo que justifique reavaliar a decisão.

Na sentença de condenação, o juiz José Renato Bizerra disse que “não há pedido algum a lhe autorizar a prisão preventiva [de Sarí Corte Real], a sua presunção de inocência segue até trânsito em julgado da decisão sobre o caso nas instâncias superiores em face de recurso, caso ocorra”.

O caso

No dia em que Miguel caiu do nono andar do edifício, a mãe do garoto, Mirtes Renata, tinha saído para passear com a cadela dos patrões, enquanto Sarí Corte Real ficou encarregada de cuidar do filho da diarista. No entanto, a patroa deixou o filho da diarista pegar um elevador sozinho.

No dia da morte de Miguel, Sarí foi levada para a delegacia e chegou a ser presa em flagrante, mas pagou fiança de R$ 20 mil para responder ao processo em liberdade.

Depois de um mês da morte da criança, a Polícia Civil indiciou Sarí por abandono de incapaz que resultou em morte. No dia 14 de julho do ano passado, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou Sarí pelo crime tipificado no indiciamento apresentado pela polícia.