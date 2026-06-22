Caso raro: bezerro com duas cabeças nasce em cidade do interior; VÍDEO

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Um bezerro com duas cabeças nasceu em uma fazenda no município de Apicum-Açu, no interior do Maranhão, na última segunda-feira, 15. O caso raro mobilizou moradores e trabalhadores da propriedade, mas o animal não resistiu às complicações do parto e morreu logo após o nascimento.

O filhote nasceu com duas cabeças completamente formadas, quatro orelhas, duas línguas e apenas um corpo. A vaca sobreviveu ao parto depois de receber atendimento veterinário.

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Veja vídeo:

Parto durou cerca de três horas

O nascimento ocorreu na fazenda Recanto dos Monteiros. Segundo o responsável pelo rebanho, a vaca entrou em trabalho de parto por volta das 7h.

De acordo com o portal Imirante, o procedimento exigiu a atuação de um médico-veterinário e de outros trabalhadores da fazenda. Ao todo, nove pessoas participaram da retirada do bezerro, em um parto que durou aproximadamente três horas.

O que explica a mutação?

O caso é considerado uma anomalia congênita rara, conhecida como duplicação craniofacial ou dicefalia. A condição ocorre durante o desenvolvimento do embrião, quando há uma divisão incompleta do feto.

Especialistas apontam que esse tipo de malformação pode estar associado a alterações genéticas, falhas no desenvolvimento embrionário ou fatores ambientais. Na maioria dos casos, animais que nascem com essa condição apresentam baixa expectativa de vida devido às complicações causadas pela anomalia.