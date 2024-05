CBMBA localiza corpo que desapareceu em deslizamento de terra | A TARDE

A tropa do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, (CBMBA) que atua no Rio Grande do Sul, localizou, nesta segunda-feira, 20, um corpo na cidade de Roca Sales. Os bombeiros baianos atuam em conjunto com a tropa do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. A meta é localizar outras cinco pessoas da mesma família que desapareceram após um escorregamento de terra.

As buscas realizadas pelos militares da Bahia estão acontecendo no distrito de Santo Madre, às margens do Rio Taquarí. Ao todos, 12 bombeiros do CBMBA estão atuando especificamente nestas buscas. Outra equipe de bombeiros baianos atua em Arroio do Meio, também na tentativa de encontrar desaparecidos.

Os 25 bombeiros do CBMBA saíram de Salvador no último dia 15 com o objetivo de reforçar e dar apoio às ações realizadas no estado gaúcho. O grupo substituiu outros 23 bombeiros militares do CBMBA que atuavam naquele estado atuando no resgate de pessoas em áreas de risco e nas buscas por desaparecidos.

Donativos

Todos os quartéis do CBMBA permanecem recebendo donativos para as vítimas da chuva no Rio Grande do Sul. Os itens recebidos são água potável, materiais de higiene pessoal e de limpeza, alimentos não perecíveis e ração para animais.





