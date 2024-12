Ceia de Natal: confira 7 comidas que não podem faltar na mesa

Veja 7 receitas natalinas - Foto: Freepik

A ceia de Natal é um dos momentos mais aguardados das festas de fim de ano, e a mesa repleta de pratos tradicionais é sempre o centro das atenções. Desde o peru assado, símbolo de fartura e prosperidade, até as sobremesas, a escolha das comidas para essa celebração tem o poder de reunir famílias. Confira algumas sugestões para tornar sua ceia ainda mais especial e com sabor:

Peru assado

Ingredientes

1 peru inteiro

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Ervas frescas (alecrim, tomilho, orégano)

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de vinho branco seco

1 xícara de caldo de galinha

1 maçã picada

1 laranja picada

1 xícara de castanhas picadas

1 xícara de passas

Modo de preparo

Tempere o peru por dentro e por fora com sal, pimenta e ervas frescas. Refogue a cebola e o alho em uma panela, adicione o vinho, o caldo de galinha e deixe reduzir. Recheie o peru com a maçã, a laranja, as castanhas e as passas.

Coloque o peru em uma assadeira, regue com o molho e asse em forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 3 horas, ou até que esteja dourado e macio.

Arroz à grega

Ingredientes

2 xícaras de arroz

1 cebola picada

1 cenoura picada

1 xícara de ervilha congelada

1 xícara de passas

1 xícara de caldo de galinha

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Cheiro-verde picado

Modo de preparo

Refogue a cebola e a cenoura em uma panela. Adicione o arroz e refogue por mais alguns minutos. Acrescente o caldo de galinha, as passas, o sal, a pimenta e a ervilha. Cozinhe em fogo baixo até a água secar e o arroz estar cozido. Finalize com cheiro-verde picado.

Farofa

Ingredientes

1 xícara de farinha de mandioca

100g de bacon picado

1 cebola picada

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Cheiro-verde picado

Modo de preparo

Frite o bacon até dourar e reserve. Na mesma gordura, refogue a cebola. Adicione a farinha de mandioca, o ovo, o sal, a pimenta e o cheiro-verde. Misture bem até formar uma farofa soltinha. Adicione o bacon frito e misture novamente.

Lombo assado

Ingredientes

1 lombo suíno

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de mel

1 dente de alho picado

1 xícara de vinho branco seco

Modo de preparo

Tempere o lombo com sal, pimenta, mostarda, mel e alho. Coloque em uma assadeira e regue com o vinho. Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 1 hora, ou até que esteja dourado e macio.

Bacalhau

Ingredientes

500g de bacalhau dessalgado

4 batatas grandes

2 cebolas picadas

4 dentes de alho picados

1 xícara de azeite de oliva

1 xícara de azeitonas pretas picadas

Cheiro-verde picado

Modo de preparo

Desfie o bacalhau e cozinhe as batatas. Refogue a cebola e o alho no azeite. Adicione o bacalhau, as batatas cortadas em rodelas, as azeitonas e o cheiro-verde. Cozinhe por alguns minutos até todos os ingredientes estarem bem misturados.

Pavê

Ingredientes

1 bolo de chocolate úmido

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

2 gemas

1 colher de sopa de maisena

1 xícara de leite

1 lata de leite em pó

Frutas picadas a gosto (morango, pêssego, abacaxi)

Modo de preparo

Prepare o creme em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, as gemas, a maisena e o leite. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Reserve. Corte o bolo em fatias e forre o fundo de um refratário. Cubra com o creme, as frutas picadas e repita as camadas. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.

Rabanada

Ingredientes

1 pão francês

1 litro de leite

1 xícara de açúcar

4 ovos

Óleo para fritar

Açúcar e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Corte o pão em fatias e coloque em uma travessa. Misture o leite e o açúcar e despeje sobre o pão. Deixe de molho por alguns minutos. Bata os ovos em um prato e passe as fatias de pão no ovo batido. Frite em óleo quente até dourarem. Escorra em papel absorvente e polvilhe com açúcar e canela.