Censo: 49 milhões de pessoas vivem sem esgoto adequado no Brasil | A TARDE

Dados do Censo, divulgados nesta sexta-feira, 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que em 2022, 49 milhões de pessoas viviam em lares sem descarte adequado de esgoto. O número equivale a 24% da população brasileira. Entre pretos e pardos, o percentual sobe para 68,6%.

Abastecimento de água

Os dados de 2022 indicam também que a falta de um abastecimento adequado de água atinge 6,2 milhões de brasileiros. Entre pretos e pardos, que compõem a maior parte da população, os números representam 72%, enquanto entre os brancos, o recorte é de 24%.

Foram considerados abastecimentos adequados os acessos por rede de distribuição (82,9%), poço profundo ou artesiano (9%), poço raso, freático ou cacimba (3,2%) e fonte, nascente ou mina: (1,9%). Entre os inadequados, estão carro-pipa, água da chuva, rios, açudes, córregos e igarapés.

Banheiros e Coleta de Lixo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indica que 1,2 milhão de pessoas (0,6% da população) moram em residências sem nenhum banheiro. Em 2022, 71,1 milhões de domicílios, onde residiam 197,5 milhões de pessoas (97,8% da população brasileira), contavam com pelo menos um banheiro.

Ainda de acordo com os dados, o percentual de pessoas morando em residências com coleta de lixo subiu de 85,8% para 90,9% entre 2010 e 2022 no Brasil.

No Nordeste, a proporção da população atendida pela coleta de lixo domiciliar em 2022 foi de (82,4%). Melhor apenas que a Região Norte (78,5%). Na frente, aparecem Sudeste (96,9%), Sul (95,3%) e Centro-Oeste (93,1%).

Salvador

Segundo o Censo de 2022, 99,56% dos moradores de Salvador contam com água canalizada. Entre os residentes da capital baiana, 95,95% possuem coleta de esgoto. No quesito banheiros, 99,88% da população pode contar com um local dentro de casa para fazer necessidades. Os dados apontam ainda que 98,12% dos moradores contam com coleta de lixo.