Cervo solto causa confusão em cidade gaúcha e derruba pedestre; VÍDEO

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um cervo flagrado solto pelas ruas de Bento Gonçalves, cidade da Serra Gaúcha, derrubou um pedestre e assustou moradores e turistas que estavam no local. O caso, que ocorreu na sexta-feira, 28, foi flagrado em vídeo; assista abaixo.

As imagens mostram o animal, aparentemente assustado, correndo pelas vias da cidade até que, em determinado momento, entra na garagem de um edifício. Ao deixar o local, corre em direção a uma calçada, dá um salto e derruba um pedestre que passava no momento. O cervo não para e atravessa a rua abruptamente, fazendo com que os motoristas dos carros freiem de repente.



O homem atingido pelo animal se levantou após o susto. Não há informações sobre sua identidade e nem se ficou ferido.



De acordo com veterinários do Jardim Zoológico da Universidade de Caxias do Sul (UCS), o animal é uma fêmea jovem, com cerca de 25 kg, e muito raro de se encontrar em áreas urbanas.