Chefe presenteia funcionários com aposta e motivo surpreende; entenda | A TARDE

O dono de uma agência de publicidade de Bauru, no interior de São Paulo, presentou quatro funcionários com apostas para a Mega da Virada, que será sorteada neste domingo, 31, às 20h. As apostas foram acompanhadas por um bilhete com a seguinte frase: "ano que vem, espero que não tenhamos que trabalhar juntos novamente"?. "Espero que ninguém mais precise trabalhar", diz a segunda parte do recado.

Ao ler a primeira parte da mensagens, os funcionários, incialmente, foram surpreendidos, e logo em seguida, esboçaram felicidade ao vê o bolão com os números já registrados.

"O bilhete de cada uma já foi com o bolão com os números já registrados. Estamos todos dentro do mesmo bolão, então se ganharmos, todos ficarão ricos, e não só uma pessoa. Assim todo mundo fica feliz", revela o criador e diretor da agência, Vinícius Melchiades ao g1.

Para este ano, a Mega da Virada deve pagar R$ 570 milhões, sendo considerado o mairo prêmio do concurso especial da Caixa Econômica Federal. Com uma aposta de seis números, por exemplo, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de uma em mais de 50 milhões.

Em outro bilhete encaminhado pelo dono da agência, o homem brinca com a possibilidade de se aposentar jovem com a bolada milionária. "Já pensou você 'aposentar' com tão pouca idade? Trabalhar com o que você ama é bom, mas ter um valor como esse na conta deixa qualquer um tranquilo", diz a mensagem.