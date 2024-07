Chocante: homem atropela amigo duas vezes e foge! Veja o vídeo

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi preso na segunda-feira, 1º, quatro dias depois de atropelar e passar o carro duas vezes por cima de outro rapaz, com quem conversava momentos antes, em um posto de combustíveis de Goiânia. O caso ocorreu no dia 27 de junho.



Uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou o crime. As imagens mostram o motorista já dentro do carro, enquanto a vítima está debruçada na janela, conversando com ele. O rapaz então sai andando e passa na frente do carro, momento no qual o motorista arranca com o veículo e atinge a vítima, que cai desacordada no chão. Em seguida o motorista dá ré e passa por cima do rapaz, já caído no chão, duas vezes. Testemunhas vão correndo para socorrer a vítima e, neste momento, o motorista foge. [Assista vídeo abaixo]

Através de nota, a Polícia Civil de Goiás informou que o suspeito e a vítima ingeriam bebida alcoólica na loja de conveniência do posto, localizado no Setor Sul, quando o primeiro resolveu sair com seu automóvel.



“Antes de sair, contudo, a vítima foi até o seu encontro e, depois de um breve diálogo, foi surpreendida com um arranque do carro contra si. Com a força do impacto, a vítima foi arremessada desacordada ao solo. Na sequência, o autor deu marcha à ré e passou o veículo sobre a vítima, denotando seu ânimo de matá-la. A vítima foi socorrida pelas pessoas que estavam no posto”, diz a nota da polícia.



Ainda de acordo com a Polícia Civil goiana, após fugir do posto de combustíveis, o motorista se envolveu em um acidente de trânsito que culminou com o capotamento do carro.



Ao longo das investigações do caso, a polícia pediu a prisão preventiva do suspeito pelo crime de tentativa de homicídio, que foi decretada pela Justiça. Na segunda-feira, 1º, um trabalho conjunto entre a 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia e a Central-Geral de Flagrantes (1ª DRP) cumpriu o mandado de prisão contra o motorista do carro.



A vítima do atropelamento sobreviveu, no entanto não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele e nem sobre a motivação do crime.