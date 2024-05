"Chupa-cabra" é encontrado em agência do INSS para fraudar benefícios | A TARDE

Uma Força-Tarefa Previdenciária cumpriu mandados de busca e apreensão nesta terça-feira, 30, após um "chupa-cabra" - dispositivo eletrônico usado para cometer fraudes bancárias - ser instalado dentro de uma agência da Previdência Social em Goiânia (GO).

Com o aparelho, foram inseridos dados falsos nos sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), usando matrícula e senha de um servidor, sem que ele soubesse o que estava acontecendo.

O dispositivo foi descoberto em meio a uma operação que tinha o objetivo de combater a fraude envolvendo a concessão de um Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência (BPC/Loas).

O benefício tem valor de um salário mínimo (R$ 1.412) e seu público alvo são idosos a partir de 65 anos carentes e pessoas com deficiência de baixa renda.