Chuva continua em todo Brasil na 2ª quinzena de janeiro, alerta Inmet | A TARDE

A previsão do tempo para quase todo o Brasil é de chuva para a segunda quinzena de janeiro. Neste início de ano, várias cidades registraram problemas por causa das fortes precipitações. Nestes primeiros dias de 2024, Brasília, João Pessoa e Rio de Janeiro superaram a média de chuva normal para todo o mês.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para as próximas duas semanas é de chuva em boa parte do país. O volume pode ultrapassar 70 milímetros no Norte, parte do Centro-Oeste e Sudeste. As precipitações são consequências do calor e da alta umidade.

Para o Nordeste a previsão é de pouca chuva, principalmente nos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o acumulado no período deve ficar acima dos 30 mm. A região pode registrar também raios, rajadas de vento e trovoadas.

O Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil devem enfrentar fortes chuvas, com acumulados variando entre 100 e 150 mm. Raios, rajadas de vento e trovoadas também são esperados pelo Inmet nestas regiões. Temporais também serão registrados no Sul.