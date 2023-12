Chuva de meteoros Gemínidas tem pico nesta semana; Veja como assistir | A TARDE

Uma chuva de meteoros Gemínidas ilumina o céu brasileiro nesta semana. A previsão é que o fenômeno tenha seu ápice entre quarta, 13, e quinta-feira, 14, mas será possível ver essas “estrelas cadentes” no céu noturno até o próximo dia 24 de dezembro.

De acordo com informações da Nasa, cerca de 120 meteoros podem ficar visíveis por hora nessa “chuva”.

Chamados de Gemínidas devido a sua relação com a constelação de Gêmeos, esses objetos espaciais oferecem “uma das melhores chuvas de meteoros anuais”, afirma a Nasa. “São meteoros brilhantes e rápidos e tendem a ser de cor amarela”..

Da Terra, é possível ver esses eventos cósmicos porque os objetos colidem com a atmosfera e ficam incandescentes, criando a conhecida chuva de meteoros. Poucos deles batem no chão terrestre, a maioria se desfaz no céu por causa do atrito.

No caso das Gemínidas, elas são resultado das viagens do 3200 Phaethon ao redor do Sol.

Como e onde observar

A Nasa explica que as Geminídeas são melhor visualizadas durante a noite e antes do amanhecer. Apesar de estar mais visível no hemisfério Norte, pessoas no hemisfério Sul também terão a oportunidade de apreciar o fenômeno.

Em entrevista à BBC Brasil, a astrofísica Eliade Lima, professora da Universidade Federal do Pampa, disse que o fenômeno poderá ser melhor observado nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

A recomendação da Nasa é que os espectadores busquem locais escuros, fora de áreas urbanas. É necessário também que o céu não esteja nublado.

“Deite-se de costas com os pés voltados para o sul e olhe para cima, observando o máximo possível do céu. Após cerca de 30 minutos no escuro, seus olhos se adaptarão e você começará a ver meteoros”, recomenda a agência espacial.