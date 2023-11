Chuva deixa mortos e desabrigados no Sul do Brasil | A TARDE

As fortes chuvas do fim de semana provocaram transtornos no Sul do Brasil. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, sete pessoas morreram por consequência do temporal. Mais de 8 mil ficaram desabrigados nos dois estados.

Segundo a Defesa Civil, 138 municípios do Rio Grande do Sul reportaram danos e ocorrências, com 63 pessoas feridas e 2.653 desabrigadas. Para evitar novos desastres, 7.527 pessoas ficaram desalojadas.

Chuvas, vendavais enxurradas, inundações e soterramentos afetaram mais de 194 mil habitantes. As mortes foram registradas em Giruá, Gramado e Vila Flores.

Por conta do temporal, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil entregou cestas básicas nos municípios Alegrete, Giruá, São Borja, Vila Nova do Sul, Arroio do Meio, Muçum e Roca Sales. Também chegaram nas cidades de Muçum e Roca Sales 750 litros de água potável.

“Continuo acompanhando as ações da Defesa Civil junto aos municípios impactados pelas chuvas dos últimos dias. Além de resgates, partimos para ações de restabelecimento de energia, telecomunicações e desobstrução de vias, com equipes da Brigada, dos Bombeiros e apoio do Exército”, disse o governador Eduardo Leite por meio de rede social. Ele vai visitar as áreas afetadas nesta segunda-feira.

Santa Catarina

Em Santa Catarina, além das quatro mortes, 5,8 mil pessoas estão desabrigadas. O governo local deve lançar ainda nesta segunda-feira uma chave Pix para receber doações.

Em todo o estado, 71 cidades estão em situação de emergência. Nove municípios decretaram situação de calamidade pública, como: Rio do Sul, Rio do Oeste, Vidal Ramos, Pouso Redondo, Trombudo Central, Agrolândia, Botuverá, Braço do Trombudo e São João Batista, no Vale do Itajaí.

Depois de sobrevoar as cidades neste domingo, 19, o governador Jorginho Mello prometeu fazer obras para amenizar os efeitos das enchentes. "Nós temos que erguer a cabeça e enfrentar. As famílias já estão limpando tudo para recomeçar a vida, e eu, como governador, já disse aqui que vamos encarar isso”, afirmou.

“Dinheiro, a gente vai atrás. Com a ajuda dos Poderes, vamos constituir um fundo permanente, e vou conversar com o governo federal. Queremos saber o que já veio de recursos e o que virá de fato para as prefeituras”, continuou Mello.

Para os próximos dias, a previsão é de ainda mais chuva. A trégua deve acontecer apenas nesta segunda. Municípios já afetados pelo temporal devem sofrer com novas tempestades entre terça-feira, 21, e quinta-feira, 23.