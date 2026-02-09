Chuva e frente fria podem impactar o Carnaval no Brasil

Nordeste pode ter pancadas rápidas, por vezes fortes, de chuva - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A semana do Carnaval pode sofrer impactos de uma frente fria. O último fim de semana registrou fortes chuvas em todas as regiões, com maior intensidade no Sudeste, onde temporais causaram transtornos principalmente em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O Climatempo aponta que a situação foi provocada pela formação de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), responsável por espalhar áreas de instabilidade e chuva persistente pelo Norte, Centro-Oeste e, sobretudo, pelo Sudeste.

O fenômeno deixou o céu encoberto por nuvens carregadas e manteve precipitações recorrentes em diferentes estados.

No começo da semana, a frente fria atua junto com a ZCAS, prolongando o tempo instável em grande parte do território nacional. A partir desta terça-feira, 10, a ZCAS começa a perder organização, mas isso não significa melhora imediata das condições meteorológicas.

Pelo menos até a próxima sexta-feira, 13, mesmo com o enfraquecimento do sistema, a atmosfera continua quente e úmida, favorecendo pancadas de chuva e novos temporais.

Temporais

No Centro-Oeste, Sudeste e Norte, onde o calor combinado com a umidade mantém a formação de nuvens de chuva, especialmente entre a tarde e à noite, as instabilidades continuam mais frequentes.

No Sul, as instabilidades voltam a se intensificar na segunda metade da semana com o avanço de uma nova frente fria, que deve aumentar os temporais no Rio Grande do Sul. Entre Santa Catarina e Paraná, as chuvas tendem a ocorrer de forma mais isolada, embora possam acontecer com intensidade elevada.

Nordeste

Já no Nordeste, as precipitações aparecem de forma irregular, alternando períodos de sol com pancadas rápidas, por vezes fortes.

Fim de semana

A partir do próximo fim de semana, a previsão indica alteração gradual no padrão atmosférico em parte do país, segundo o Climatempo. Modelos meteorológicos apontam modificações na circulação de ar em níveis mais altos da atmosfera, o que pode mudar a distribuição das chuvas e também influenciar as temperaturas.