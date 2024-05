Chuva: Maranhão tem 30 cidades em estado de emergência | A TARDE

Subiu para 30 o número de cidades que decretaram emergência no Maranhão devido às fortes chuvas que atingem todo o estado. A informação foi confirmada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil em nota ao Correio, nesta quinta-feira, 9.

Ao todo, 1.031 famílias estão desabrigadas e 2.909 desalojadas. Além disso, no município de Santa Inês já foi decretado estado de calamidade pública.

As fortes chuvas no Maranhão desde abril de 2024 têm provocado a cheia em rios do estado. Ainda segundo a Defesa Civil, as famílias estão sendo auxiliadas nas retiradas das áreas de risco pelas coordenadorias municipais da Defesa Civil e também com a distribuição de refeições fornecidas pela rede de restaurantes populares do Governo do Estado.

Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), as cidades com reconhecimento federal de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de Defesa Civil. A solicitação pelos municípios em emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

