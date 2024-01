Chuva no Rio de Janeiro causa ao menos sete mortes | A TARDE

A forte chuva que atingiu o estado do Rio de Janeiro na noite de sábado, 13, e madrugada de domingo, 14, deixou ao menos sete pessoas mortas.

Até o momento, as seguintes mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros: uma mulher em irajá, por afogamento, uma mulher em Nova Iguaçu, por afogamento, um homem em Ricardo de Albuquerque, por soterramento, dois homens em São João de Meriti, por descarga elétrica e afogamento, um homem em Comendador Soares, por afogamento e um homem em Belford Roxo, ainda sem confirmação da causa.

A zona norte da capital foi a mais afetada. O estacionamento do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, foi alagado e a energia só foi restabelecida de manhã. A avenida Brasil também foi interditada por causa de alagamentos. As estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo e Coelho Neto da Linha 2 do Metrô estão temporariamente fechadas por causa do transbordamento do rio Acari.

De férias, o governador Cláudio Castro diz estar em contato com as prefeituras para lidar com a situação. "A força-tarefa do governo já está em andamento", escreveu ele em uma rede social.



Em Ricardo de Albuquerque, na zona norte, um homem foi vítima de um desabamento provocado por deslizamento de terra na madrugada deste domingo, 14, na Rua Moraes Pinheiro. Em Acari, também na zona norte, uma mulher foi encontrada morta na Rua Matura, possivelmente vítima de afogamento.

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro segue nas buscas por uma mulher que teria desaparecido após a queda de um veículo no Rio Brotas, na altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, na noite desse sábado.

Os bombeiros atenderam a mais de 180 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas em todo o estado, entre salvamentos de pessoas, inundações e alagamentos, quedas de árvores e desabamentos.

Nas redes sociais, as imagens publicadas por moradores de regiões mais atingidas são impressionantes.

Belford Roxo nesse momento pede socorro, bairro Sargento Roncalli - Rio de Janeiro pic.twitter.com/1ELtS2EsAY — Rose Dantas (@Rose34422290) January 14, 2024

O Rio de Janeiro está enfrentando fortes chuvas nas últimas horas.

Relatos de vários alagamentos e congestionamentos extensos do trânsito pela cidade.



A chuva no Rio tem dois desaparecidos. pic.twitter.com/v9pmSofe9G — Maria P (@damadanoite14) January 14, 2024

Belford Roxo pede socorro😥😥😥 Rio de Janeiro 😥😥😥 14/01/2024 mas uma vez perdemos tudo 😥😥😥 pic.twitter.com/DbKtNQ9Fr1 — Rose Dantas (@Rose34422290) January 14, 2024