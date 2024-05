Chuva no Rio Grande do Sul: entenda cenário caótico com o temporal | A TARDE

O noticiário nacional tem tido como principal destaque nesta semana o temporal que assola o estado do Rio Grande do Sul. Diferentemente do que aconteceu em 2023 na região, o fenômeno desta vez pode afetar rios de cidades em todo o território.

Até o momento, 39 pessoas foram constatadas como mortas, conforme divulgado pela Defesa Civil. Outro detalhe é que um dos rios mais populares do RS, o Guaíba, pode alcançar os 5 metros e, caso chegue a essa medida, ultrapassará o recorde de 1941. Em virtude desse incidente natural, há 64 desaparecidos, segundo divulgado pelo governador Eduardo Leite (PSDB).

Desabrigados

Conforme a Defesa Civil, aproximadamente 31.547 pessoas estão fora de casa - mais de 7 mil em abrigos e mais de 23 mil desalojadas, isto é, na casa de parentes ou amigos.

Tal impacto diz respeito àquilo que a gestão estadual designou como “o maior desastre do estado”.

Estado crítico

O estado do Rio Grande do Sul possui 496 cidades, entre as quais 235 já decretaram alguma problemática em virtude da chuva. Como resultado, o governo estadual confirmou o estado de calamidade, que foi reconhecido pelo governo federal.

Ajuda coletiva

Além de vaquinhas e campanhas de apoio, o governo federal deslocou 100 integrantes da Força Nacional para o RS nesta sexta-feira (3).

Questões como salvamento e resgate de pessoas atingidas pelas enchentes serão auxiliadas pelos profissionais.

Causas

Os temporais são originados da mistura de fenômenos na região, amplificados pelas alterações climáticas. São elas: correntes intensas de vento, corredor de umidade oriundo da Amazônia, e bloqueio atmosférico.

Previsão

A condição caótica no estado brasileiro deve comportar ainda 400 milímetros nos próximos dias. No recorte dos quatro dias recentes, mais de 300 milímetros foram registrados.

