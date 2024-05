Chuva no RS: nível do Guaíba continua subindo neste domingo | A TARDE

O nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, continua subindo neste domingo, 05, e alcançou o patamar de 5,29 metros, às 06h, de acordo com a régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e Agência Nacional de Águas (ANA). Desde 1941 o rio não se atinge níveis tão altos.



A Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para chuvas e ventos fortes, com descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo em parte do estado, incluindo a capital gaúcha. Além disso, o órgão divulgou um novo mapa com as áreas em risco pela cheia do Guaíba. Clique aqui para ver em tela ampliada.

ATUALIZAÇÃO!!! A mancha em vermelho representa prováveis áreas de risco sob influência da atual elevação do Guaíba. Nem todos os locais cobertos pela mancha serão atingidos da mesma forma. É preciso considerar a altura do terreno. — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) May 5, 2024

De acordo com o último boletim divulgado pelo governo estadual, até a noite deste sábado, 04, foram confirmadas 55 mortes decorrentes dos temporais que atingem o estado. Outras sete mortes ainda estão em investigação e 74 pessoas estão desaparecidas. No total, 317 municípios foram afetados pelas chuvas, que deixaram 69.242 pessoas desalojadas.



Em coletiva, o governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou que o estado precisará de um “Plano Marshall” para reconstrução. “O Rio Grande do Sul vai precisar de uma espécie de Plano Marshall de reconstrução”, disse. “Um plano de excepcionalidade em processos, em recursos, em medidas absolutamente extraordinárias. Porque, como eu insisto, quem já foi vítima da tragédia não pode ser vítima depois da desassistência e da demora”, completou Leite.



