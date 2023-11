Chuva provoca falta de água e energia em São Paulo | A TARDE

A tempestade registrada na Grande São Paulo na tarde deste domingo, 19, causou pelo menos 55 quedas de árvores na região, segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros. A rede elétrica também foi atingida, registrando queda de energia e impactos no sistema de bombeamento da Companhia de Saneamento Básico (Sabesp), deixando cidades sem água.

Os temporais também provocaram um desabamento. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas. Por volta de 12h30 de domingo, todas as regiões da capital entraram em estado de atenção para risco de alagamentos.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), não há previsão de chuvas significativas para esta segunda.

Várias cidades do interior de São Paulo sofreram com as consequências das chuvas. Em Itapeva, pelo menos duas escolas ficaram destelhadas, de acordo com a Defesa Civil da cidade. A Escola Municipal Professora Auto Rolim teve a quadra danificada, enquanto parte do muro e da cobertura da Escola Municipal Professora Celso Duch ficaram destruídos.

Em Ubatuba, o muro da Escola Estadual Professora Áurea Moreira Rachou caiu.