Chuvas de meteoros iluminam o céu do Brasil; Veja como assistir

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O céu brasileiro está sendo palco de grandes eventos celestiais: as chuvas de meteoros Alpha Capricornídeos e Delta Aquáridas.

A Alpha Capricornídeos, que é conhecida por seus meteoros brilhantes, tem cerca de 5 meteoros por hora e está em atividade até 15 de agosto. Já a Delta Aquarids é caracterizada por uma taxa de 15 a 20 meteoros por hora, oferecendo um espetáculo noturno de alta intensidade até o dia 21 de agosto. Ambas poderão ser observadas de qualquer lugar do país.

Já a partir do dia 17, um fenômeno astronômico mais intenso se tornará visível, com uma taxa de até 100 meteoros por hora. A chuva de meteoros Perseidas, que durará até o dia 24, atinge seu pico estimado nos dias 12 e 13 deste mês.

Como assistir

De acordo com o Observatório Nacional, orgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para melhorar a experiência com os eventos astronômicos, escolha locais com céus escuros, longe da poluição luminosa das áreas urbanas e suburbanas. Mesmo que os picos ocorram com a lua parcialmente iluminada, a visibilidade ideal dos meteoros é entre a meia-noite e o amanhecer.

Os meteoros podem surgir em qualquer direção. No entanto, direcionar seu olhar para as constelações de Capricórnio e Aquário pode aumentar suas chances de observar essas maravilhas celestes.

O que é uma chuva de meteoros?

Ainda segundo o Observatório Nacional, meteoros são corpos celestes pequenos que cruzam o espaço e penetram na atmosfera terrestre, incendiando-se parcial ou completamente devido à interação com a atmosfera e oxigênio. Esse fenômeno cria uma luminosidade no céu, comumente conhecida como "estrela cadente". Uma chuva de meteoros ocorre quando diversos meteoros cruzam o céu noturno originando-se de um ponto em comum, chamado radiante.

Confira os principais fenômenos astronômicos previstos para agosto, de acordo com o guia de efemérides do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ):

5/8: A Lua fará uma conjunção com Vênus e Mercúrio antes do anoitecer, na direção oeste, na constelação de Leão. Nos dias 5 e 6, a Lua, Vênus, Mercúrio e a estrela Regulus formarão um impressionante quarteto celeste.

6/8: Vênus e Mercúrio estarão em conjunção antes do anoitecer, na direção oeste, na constelação de Leão, separados por 5°.



12/8: A máxima atividade da chuva de meteoros Perseidas será visível durante a madrugada, na direção nordeste.



14/8: A Lua se alinhará com a estrela Antares no começo da madrugada, na direção oeste, com uma separação de 0,6°. Durante a madrugada, Marte e Júpiter estarão em conjunção na direção leste, na constelação de Touro, separados por apenas 0,3°.



20/8: A Lua fará uma conjunção com Saturno e haverá uma ocultação lunar rasante de Saturno no começo da noite, na direção leste, na constelação de Aquário. Nas regiões Norte, parte do Nordeste e Centro-Oeste, será possível observar uma ocultação lunar completa do planeta.



26/8: A Lua se alinha com o aglomerado das Plêiades no começo da madrugada, na direção leste, na constelação de Touro.



27/8: A Lua, Marte e Júpiter estarão em conjunção durante a madrugada (após as 3h), na direção leste, na constelação de Touro.



28/8: Um belo trio celeste será formado pela Lua, Marte e Júpiter durante a madrugada (após as 3h), na direção leste, na constelação de Touro.