Chuvas deixam 8 mortos e mais de mil desabrigados no RS | A TARDE

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul deixaram oito mortos e 21 desaparecidos, segundo a Defesa Civil. As mortes aconteceram em sete municípios diferentes: Paverama (2), Pântano Grande (1), Itaara (1), Encantado (1), Salvador do Sul (1), Segredo (1) e Santa Maria (1).

Ao todo, conforme a Defesa Civil, mais de 100 municípios foram afetados. Também foram registrados 11 feridos, 1.145 desabrigados e 1.431 desalojados.

''É importante que a população adote medidas preventivas como permanecer em casa, se puder, evitar atravessar áreas alagadas ou inundadas e procurar prestar auxílio a pessoas vulneráveis (idosos, pessoas doentes ou com dificuldade de mobilidade)", disse a Defesa Civil.

'Como alertamos, a chuva avança e se intensifica por todo o RS. Já temos alagamentos em algumas regiões e nossas forças de segurança estão atuando em resgates e apoio à população. Nesse momento, o mais importante é evitar risco e se proteger. Emergências: ligue 190 e 193'', publicou no X (ex-Twitter), o governador Eduardo Leite (PSDB).

Na noite de terça-feira, 30, a Força Aérea Brasileira (FAB) enviou dois helicópteros para auxiliar no resgate dos atingidos pelas enchentes na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma família que estava ilhada em uma casa com risco de desabamento foram resgatados.

A FAB colocou dois helicópteros H-60 Black Hawk, do Quinto Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (5°/8° GAV), lotado na Base Aérea de Santa Maria (BASM), à disposição das buscas. A operação conta com auxílio de um óculos de visão noturna (NVG) por conta das condições meteorológicas.