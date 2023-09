Ciclone extratropical inunda único hospital de cidade do RS

O Hospital Roque Gonzales, da cidade de Roca Sales, no Rio Grande do Sul, ficou totalmente destruído após a passagem do ciclone extratropical pelo Sul do Brasil. A instituição é a única unidade de saúde do município.

De acordo com imagens que circulam pela imprensa, o local foi tomado por água e lama. Equipamentos foram destruídos e macas danificadas pela força do temporal.

A diretoria do hospital afirmou que 12 pessoas estavam internadas na unidade na segunda-feira, 4, quando o local foi inundado pela chuva. Os pacientes foram transferidos para outros hospitais.

A passagem do ciclone pela região Sul do Brasil provocou a morte de 40 pessoas. Segundo balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o temporal fez 39 vítimas no estado. A 40ª morte foi confirmada em Santa Catarina.

O balanço afirma ainda que nove pessoas estão desaparecidas. Ao todo, 79 cidades sofreram com a força da água. Até o momento, 2.275 pessoas foram resgatadas pelas forças de segurança do Rio Grande do Sul, enquanto 504 permanecem desabrigadas, e outras 3.575 estão desalojadas.