Ciclone extratropical leva tempestades para Sul e Sudeste

Um ciclone extratropical está levando chuvas e ventos para a região Sul do Brasil. A tempestade deve chegar com mais força no Rio Grande do Sul, afetando também Santa Catarina e Paraná. O sistema deve provocar consequências em São Paulo entre a noite desta segunda-feira, 4, e a manhã de terça, 5.

De acordo com o site Climatempo, o temporal vai atingir a cidade de Porto Alegre com potencial para granizo e ventania em grande parte do local. “A situação é de perigo para acumulados extremamente elevados", publicou.

Há risco de temporais e ventos que podem chegar a 80 km/h no sudoeste do Paraná e nas regiões oeste e sul de Santa Catarina. O extremo sul do Mato Grosso do Sul também deve sofrer as consequências do ciclone extratropical.

A queda de granizo também pode afetar áreas isoladas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a maior quantidade de chuva deve ser registrada nas regiões noroeste e norte do RS e no sudoeste de Santa Catarina, com volumes próximos de 100 milímetros.

Em São Paulo, uma frente fria deve influenciar o tempo da capital e de algumas cidades do interior, assim como em Campo Grande. Não há previsão de chuva para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal. Em Minas Gerais, existe expectativa de precipitações no Triângulo Mineiro.

Os meteorologistas afirmam que pode haver chuva moderada em parte do litoral do Nordeste.