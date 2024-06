Cigana presa em caso de morte de empresário é famosa nas redes | A TARDE

A Cigana Esmeralda, identificada como Suyany Breschak, foi presa na última terça-feira, 28, por envolvimento na morte do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond. Suyany soma 305 mil seguidores no Instagram.

Ela usa as redes sociais para a divulgação de trabalhos como amarração, leitura de mão e de borra de café.

No Kwai, o perfil da Cigana Esmeralda tem 5,2 milhões de usuários, que acompanham seus conteúdos diariamente, No TikTok, o total chega a 3,2 milhões.

Sobre o caso

Suyany Breschak foi presa em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, por suspeita de ter participado do envenenamento de Luiz Marcelo. Ela é amiga de Júlia Andrade Cathermol Pimenta, namorada e principal suspeita de ter assassinado o empresário.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso, mas já descobriram que a cigana estava com alguns bens do empresário. Júlia é considerada foragida.

Luiz Marcelo e Júlia foram flagrados por câmeras de segurança no dia do crime, no dia 17 deste mês. Nas imagens, ele aparece segurando um prato com um brigadeirão. A principal linha de investigação policial é de que a comida já estivesse com veneno para matar gestor.

O empresário foi encontrado morto, em estado avançado de decomposição, após vizinhos sentirem um forte cheiro vindo do apartamento.

A namorada de Luiz teria cometido o crime para ficar com bens e dinheiro da vítima. Ela ainda teria passado todo o final de semana ao lado do seu corpo.

Ainda segundo a investigação, Suyany Breschak, a cigana, ajudou Júlia a planejar a morte de Luiz. Ela atuava como uma espécie de mentora de Júlia, realizando "trabalhos de limpeza".



