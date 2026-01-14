Menu
BRASIL
PROGRAMA FEDERAL

Cinema na cadeia: governo compra dezenas de TVs para presidiários

Televisores são do tipo Smart TV e custaram cerca de R$ 80 mil

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/01/2026 - 11:05 h
Televisores são do tipo Smart TV e custarão cerca de R$ 80 mil
Quarenta televisores do tipo Smart TV vão ser destinados pelo governo federal para a execução de um programa de cinema voltado à reintegração social de pessoas privadas de liberdade nas penitenciárias federais de segurança máxima.

A aquisição dos equipamentos custaram R$ 85,4 mil e prevê a distribuição das TVs entre as cinco unidades do sistema penitenciário federal. Os aparelhos adquiridos têm 50 polegadas, resolução 4K e acesso à internet.

De acordo com o governo, os televisores serão utilizados para a exibição de conteúdos musicais e audiovisuais sob demanda, incluindo plataformas de streaming, no âmbito do programa ReintegraCINE.

A iniciativa integra a política de reintegração social do Sistema Penitenciário Federal e substitui o modelo anterior, conhecido como Cinemateca, que utilizava mídias físicas, como DVDs e fitas VHS, para a exibição de filmes e outros conteúdos.

A seleção do material audiovisual ficará sob responsabilidade da Divisão de Reabilitação das Penitenciárias Federais, segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

No entanto, a programação deverá passar pela análise da Divisão de Segurança e Disciplina, além de aprovação do Conselho Disciplinar do Preso de cada unidade, que também definirá quais internos poderão participar das sessões.

O sistema penitenciário federal conta com cinco presídios de segurança máxima, localizados em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN), Porto Velho (RO) e Brasília (DF).

Tags:

governo federal segurança pública

