Cinema pornô de Goiânia é selecionado para receber R$ 750 mil | A TARDE

O Cine Astor, cinema pornô de Goiânia, capital de Goiás, foi selecionado em um edital do Governo do Estado, para receber R$ 750 mil com o objetivo de uma revitalização.

O proprietário do estabelecimento quer transformar o local em um cinema cultural, com filmes para o público geral.

O local foi selecionado no resultado preliminar do edital voltado para dinamização de salas de cinema públicas e privadas. Ainda há espaço para contestação antes do resultado final.

Esse edital é tocado pela Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult-GO), mas o recurso é federal e recebido via Lei Paulo Gustavo, que é executada em parceria com o Ministério da Cultura (MinC).

Além do Cine Astor, outros cinco cinemas foram selecionados para receber valores entre R$ 200 mil e R$ 750 mil.



A reforma prevê ainda a ampliação de salas, substituição de poltronas e telas, além de nova pintura. A atual cor, vermelho vivo das paredes, vai ser trocada por um azul suave. Está no projeto ainda o atendimento de turmas de colégios.