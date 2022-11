Ciro Nogueira deseja Bolsonaro presidente em 2026

O presidente nacional do Partido Progressista (PP), e um dos líderes do Centrão, Ciro Nogueira, disse que será oposição ao governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. "Podem me cobrar" disse Ciro.

Ciro também está montando uma equipe para assessorar o presidente derrotado nas eleições de 30 de outubro, Jair Bolsonaro com o intuito de reconduzi-lo ao poder em 2026. "Vou ficar na oposição nos próximos quatro anos. Estarei ao lado do Bolsonaro preparando sua volta ao poder em 2026". Disse o presidente nacional do PP.

Ciro Nogueira se tornou Ministro Chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro em 2021. Em 2017, o ministro fez duras críticas ao comportamento do atual presidente da república.

Sobre Bolsonaro o ministro Ciro Nogueira disse "Bolsonaro, eu tenho muita restrição. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso."

Ciro também já declarou que apoiava a eleição de Lula em 2018, e acrescentou que o petista "foi o melhor presidente deste país, especialmente para o Piauí e o Nordeste".