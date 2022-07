Cliente paga pizzaria com Pix falso e recebe pizza fake e suco com sal

Um cliente tentou aplicar um golpe ao fazer o pedido de uma pizza no Piauí. O que ele não esperava era ser descoberto pelo dono do estabelecimento, que decidiu responder ao golpe com uma trolagem.

O caso aconteceu em Teresina, no Piauí, nesta segunda-feira, 25. O cliente fez o pedido de uma pizza e o pagamento seria realizado via Pix.

Ele enviou o print do comprovante alegando que já havia realizado o pagamento.

O golpista realizou duas transferências de R$ 0,01 para conseguir os dados bancários do estabelecimento. Em seguida, ele alterou o valor para R$ 55 e enviou à pizzaria.

A funcionária não conseguiu localizar o pagamento e acionou o dono da loja, Robson Costa. Ao ligar os pontos, ele percebeu que tratava-se de um golpe e decidiu "retribuir".

A pizzaiola então sugeriu que o cliente deveria receber uma pizza seca, sem molho, tempero, queijo ou recheio, apenas a massa, e uma garrafa de refrigerante, mas com suco e sal.

Segundo Robson, o golpista, ao receber o pedido, ainda enviou uma mensagem questionando o que recebera, mas em seguida bloqueou o contato do restaurante.

Segundo o dono da pizzaria, o mesmo cliente já havia aplicado golpe de R$ 300 no mês anterior.

Ele compartilhou o caso com comerciantes locais e alguns relataram que já haviam sido alvo do mesmo golpista. O dono da pizzaria afirmou que agora sempre verifica na conta se o valor foi creditado.

Ele irá denunciar o suspeito à polícia.

null Reprodução