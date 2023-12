Clínica é acusada de gravar clientes nuas; uma das vítimas desabafa | A TARDE

A dona de uma clínica de estética na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, está sendo acusada de filmar clientes nuas e publicar nas redes sociais. Entre as vítimas, estariam também amigos e familiares da proprietária do estabelecimento.

Identificada como Val Silveira, a dona estaria realizando os registros sem consentimento das pessoas envolvidas. Na segunda-feira, 11, os perfis da proprietária começaram a publicar diversas fotos, mostrando diferentes clientes.

Uma das vítimas, a empresário Beth Campêlo se manifestou e relatou a exposição sofrida. Ela fez um desabafo sobre o caso e afirmou nunca ter imaginado que passaria por isso.

"Era o meu momento de relaxar. Nunca imaginei que a Val [dona da clínica] faria isso, nunca mesmo, nunca imaginei. Teve um momento que eu meio que notei [que era filmada], e aí ela já justificou: 'amiga, eu bati só uma foto para acompanhar teu resultado'. E eu falei 'de boa', porque nunca imaginei", explicou.



Os registros foram postados com tarjas e as clientes foram convidadas a enviar mensagens para ter acesso a todo o conteúdo gravado delas. No perfil, o responsável pela exposição do caso se diz "mais uma vítima" da mulher.

A Secretaria de Segurança Pública do Ceará afirmou que investiga a denúncia de "crime contra a dignidade sexual, que teria sido praticado em ambiente virtual".

Segundo a Polícia Civil, boletins de ocorrência foram registrados na delegacia do 6° Distrito Policial, e transferidos para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.

A dona da clínica também registrou um boletim de ocorrência e afirmou que teve o perfil nas redes sociais invadido, informou a polícia.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais