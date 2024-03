Com 62 metros, Osasco distribui maior cachorro-quente do Brasil | A TARDE

Com o objetivo de bater os recordes de maior cachorro-quente e maior distribuição do lanche do Brasil, a prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, reuniu em uma lista gigante, mais de 8 mil salsichas, 500 kg de purê, 45 kg de batata palha, 32 litros de ketchup, 32 litros de mostarda e 150 kg de queijo ralado. Ação aconteceu no evento de comemoração aos 62 anos da cidade, na manhã do último sábado 24/2.

Um cachorro-quente de 62 metros e outros 6 mil lanches individuais foram distribuídos em 7,4 mil pedaços para os presentes na festa, em apenas 30 minutos. De acordo com a RankBrasil, empresa independente que registra exclusivamente recordes brasileiros, tratam-se de duas novas maiores marcas conquistadas no país. Os recordes anteriores também eram de Osasco.

Somente para o cachorro-quente gigante, foram 62 metros de pão — quatro unidades de 10 metros cada e outras duas de 11 metros —, 2,5 mil salsichas, 200 kg de purê de batatas, 15 kg de batata palha, 12 litros de ketchup, 12 litros de mostarda e 50 kg de queijo ralado.

“Dogão de Oz” patrimônio cultural

No ano passado, uma lei aprovada na Câmara de Vereadores do município declarou o cachorro-quente local, ou “Dogão de Oz”, como patrimônio cultural e imaterial da cidade.

A cidade já era conhecida como “Capital do Cachorro-Quente”, onde os moradores se orgulham da combinação de pão, salsicha, purê de batata, vinagrete e batata palha.

O evento deste sábado aconteceu no Calçadão da Rua Antônio Agú, local tradicional de Osasco. A equipe de organização contou com um líder padeiro e um diretor do projeto, supervisores, coordenadores, nutricionista, técnicos em panificação, motoristas, ajudantes, abastecedores de insumos, faxineiros, seguranças, “dogueiros” e guarda-lanches, segundo a Prefeitura de Osasco.