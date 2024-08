Com chutes e garrafadas, casal destrói quarto de motel; veja

Prejuízo pode ultrapassar R$ 3 mil - Foto: Reprodução

Uma briga entre um casal na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, acabou virando caso de polícia. Isso porque um homem, de 63 anos, e a ex-companheira, de 32 anos, destruíram um quarto de motel no bairro Arvoredo.

De acordo com a Itatiaia, o homem agrediu a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento. A mulher revidou e destruiu o quarto. Eles saíram machucados, danificaram a porta do quarto e vários outros itens.

O casal, que trocou garrafadas, socos e chutes, foi preso pela polícia militar. De acordo com os donos do motel, o prejuízo pode ultrapassar R$ 3 mil.

Veja: