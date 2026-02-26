Com intermediação da FUP, Transpetro viabiliza vagas em cursos gratuitos no Senai-BA

- Foto: Divulgação

Após intensa negociação com a direção da Transpetro no Rio de Janeiro, o coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, anunciou na quarta-feira, 25, que estão abertas as inscrições para 900 vagas em cursos profissionalizantes, presenciais e gratuitos, no Senai-BA, com direito a bolsa de R$ 1.000,00 para cada participante. As inscrições, já iniciadas, vão até o dia 3 de março, pelo site do Senai-BA.

Segundo Bacelar, já há alguns representantes da direita na Bahia querendo se utilizar dessa luta que foi travada pela FUP para tentar convencer a população de que foram eles que viabilizaram essa conquista.

“Quando a criança é bonita, aparece um monte de candidato a pai. Mas, na verdade, eu e o deputado Radiovaldo estivemos várias vezes participando de reuniões com o presidente e com o setor de RH da Transpetro (subsidiária da Petrobras que cuida de toda a logística da empresa, por meio de navios, dutos e terminais), e eles entenderam o quanto é fundamental uma melhor qualificação profissional das pessoas para que elas possam ser contratadas pela própria subsidiária, através dos concursos, ou pelas empresas terceirizadas que prestam serviço para a Transpetro em todo o Brasil”, afirmou Bacelar.

Entre os cursos oferecidos, estão os de:

- Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial;

- Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão;

- Soldador por Eletrodo Revestido de Estruturas e Tubulações;

- Caldeireiro de Manutenção;

- Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais;

- Assistente Administrativo;

- Assistente de Operações Logísticas;

- Agente de Inspeção de Qualidade;

- Mecânico de Manutenção em Motocicleta.

“As vagas são para Alagoinhas, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Jequié e Madre de Deus”, informa Bacelar. “Em breve haverá mais vagas para todo o estado com a chegada do programa Autonomia e Renda, da Petrobras”, adiantou ainda o sindicalista, que é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do governo Lula.