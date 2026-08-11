Com milhões em dívidas, Justiça decreta falência de gigante dos móveis

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A Justiça catarinense decretou a falência da indústria de móveis Três Irmãos na última segunda-feira, 10. A empresa, sediada em Campo Alegre, no Planalto Norte de Santa Catarina, registrava dívidas estimadas em R$ 133 milhões. A decisão judicial determinou a lacração da fábrica matriz e das filiais.

Indústria de móveis Três Irmãos - Foto: Divulgação

O processo de falência ocorreu após o fracasso da recuperação judicial iniciada em 2024. A empresa estava com as atividades paralisadas desde 14 de maio de 2026.

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Motivos do decreto judicial

O magistrado responsável pelo caso apontou falhas na condução do processo de recuperação, incluindo:

Dívidas não quitadas : inadimplência com credores somando R$ 210 mil e € 175 mil.

: inadimplência com credores somando R$ 210 mil e € 175 mil. Dados financeiros : ausência de prestação de contas sobre o uso de R$ 3,25 milhões provenientes da venda de ativos.

: ausência de prestação de contas sobre o uso de R$ 3,25 milhões provenientes da venda de ativos. Situação fiscal : rescisão de acordos de parcelamento de ICMS com o governo estadual e pendências com a Receita Federal.

: rescisão de acordos de parcelamento de ICMS com o governo estadual e pendências com a Receita Federal. Patrimônio : movimentação irregular de maquinários da sede e encerramento das operações.

Histórico da empresa

A Três Irmãos iniciou as operações em 1971 como uma marcenaria. Em 2009, o negócio expandiu para o mercado de exportação.

Em 2016, a estrutura fabril foi ampliada com a compra de uma planta em Caçador e, em 2020, a instalação de um parque industrial em São Bento do Sul. O quadro de funcionários atingiu o patamar de 500 colaboradores.

Fatores de impacto no setor

O setor moveleiro de Santa Catarina enfrentou variações de mercado a partir de 2021. De acordo com dados do segmento, os fatores que afetaram o desempenho industrial no período foram:

Elevação dos custos de logística e frete marítimo internacional.

Aumento dos preços de insumos como MDF, colas e vernizes.

Variação nas taxas de juros.

Redução de 27,7% nas exportações do setor moveleiro estadual em 2023.

A administradora judicial Recupere assumirá o inventário e a avaliação dos bens para a realização de leilões, visando o pagamento das dívidas acumuladas.