Com morte de Lázaro Barbosa e fazendeiro, Justiça arquiva processo | A TARDE

Logo após a morte do serial killer Lázaro Barbosa e do fazendeiro acusado de ajudá-lo a fugir da polícia, Elmi Caetano Evangelista, a Vara Criminal da Comarca de Cocalzinho de Goiás, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), decidir arquivar o processo judicial.

A juíza Katherine Teixeira Ruellas entendeu que não haverá punibilidade de ambos já que ambos morreram. Esse processo refere-se ao inquérito policial instaurado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) para apurar os crimes de latrocínio e tentativa de homicídio

Lázaro morreu no dia 28 de junho de 2021, com pelo menos 38 tiros, após resistir à prisão e o fazendeiro, vítima de infarto em março de 2022.

O caso Lázaro ficou nacionalmente conhecido por ter espalhado terror pelo Distrito Federal e por Goiás. Lázaro se escondeu das autoridades por 20 dias, depois de assassinar brutalmente quatro pessoas da mesma família, em Ceilândia (DF)