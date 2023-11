Com passagens a R$ 200, Voa Brasil pode incluir estudantes do Prouni | A TARDE

Montado no primeiro semestre pelo então ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, o Voa Brasil deve ser lançado até o dia 15 de novembro. A novidade é que, na primeira etapa do programa, que oferecerá passagens aéreas por R$ 200, estarão incluídos os alunos do Programa Universidade Para Todos (Prouni).



Destinado a estudantes, que ganham bolsas integrais ou parciais em cursos de graduação de instituições privadas, o Prouni é um programa do Ministério da Educação. O objetivo de incluir seus beneficiários no Voa Brasil é facilitar suas viagens para outros estados, já que muitos destes estudantes fazem concursos fora.

Já estava previsto que na primeira etapa do Voa Brasil estarão incluídos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nas etapas seguintes, devem ser incluídas passagens aéreas para o exterior, além da ampliação do programa para outros públicos. Com informações da Folha de S. Paulo.