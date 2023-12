Com pouca adesão, bolsonaristas fazem protesto contra Dino no STF | A TARDE

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizam neste domingo, 10, protestaram na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, contra a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF). Com a cobertura de segurança reforçada, a manifestação teve a presença de deputados e senadores da oposição, além de lideranças bolsonaristas. Outros focos de protestos também foram registrados em capitais do país.

O protesto é contra a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), pelo presidente Lula (PT) para uma cadeira no STF. A tentativa de retomar as mobilizações de rua, que estão sem repercussão desde o dia 8 de janeiro, quando extremistas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, não teve tanta aderência como esperado, sendo esvaziada.

Manifestação em Brasília | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em Salvador, os manifestantes se concentraram no Farol da Barra, tradicional local para as suas manifestações. O deputado estadual Leandro de Jesus acompanhou o protesto e publicou um vídeo nas ruas redes sociais. "Dino no STF, absolutamente não. Essa é a vontade do povo e estamos aqui para pressionar os senadores, de uma forma democrática", disse.

O evento concentrou manifestantes, vestidos de verde e amarelo, em área da Esplanada dos Ministérios acima da Praça dos Três Poderes. O ex-presidente não participou do encontro, pois ele foi para a posse do eleito Javier Milei na Argentina, que aconteceu neste domingo.

Indicado ao STF por Lula, Dino precisa da aprovação de 41 senadores em votação secreta. O próprio Fávio Dino foi elelito senador na última eleição, mas se licenciou do cargo ainda em janeiro para assumir como ministro da Justiça.