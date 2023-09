Com previsão de chuvas, R. G. do Sul tem 48 mortes após enchentes

Após as enchentes que atingiram o Estado no início deste mês, o Estado do Rio Grande do Sul contabiliza 48 mortes. A 48ª vítima era uma idosa do município de Roca Sales que estava internada e morreu na última sexta-feira, 15.

De acordo com a Defesa Civil, outras 9 pessoas ainda estão desaparecidas, 4 em Muçum, duas em Lajeado, Arroio do Meio, Roca Sales e Encantando contabilizam 1 desaparecido cada.

Até a manhã deste domingo,17, pelo menos 1.219 pessoas continuavam desabrigadas. O número de municípios afetados também subiu de 103 para 104. O governo do Rio Grande do Sul estabeleceu uma chave PIX (CNPJ) de conta bancária para receber as doações de quem deseja auxiliar às vítimas das enchentes.



- PIX para a conta SOS Rio Grande do Sul

- CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o Estado vai voltar a ter chuvas a partir da noite deste domingo, 17. A previsão de tempo indica instabilidade até a próxima terça-feira,19, com chance de temporais isolados, granizo e rajadas de vento de até 90 km/h. A Defesa Civil mantém um alerta de perigo potencial para precipitações na região.