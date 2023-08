Com quase 75 mil casos, Brasil bate recorde em número de estupros

Em 2022, o Brasil registrou o maior número de vítimas de estupro em sua história. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) nesta quinta-feira, 20, houve uma explosão preocupante de violência sexual, totalizando 74.930 vítimas, o que representa um aumento significativo de 8,2% em relação aos números de 2021.

Os dados, coletados a partir dos boletins de ocorrência de estupro e estupro de vulnerável em todo o país, fornecidos pelas secretarias de segurança pública dos estados, revelam que mais da metade das vítimas (61,4%) têm até 13 anos de idade.

Outra constatação que chama a atenção é que a maioria dos casos de estupro (68,3%) ocorre dentro da residência da própria vítima durante o período diurno, direcionados principalmente a pessoas vulneráveis.

A pesquisa também aponta que a maioria das vítimas é do gênero feminino (88,7%) e pertence à etnia negra (56,8%), o que evidencia a gravidade da situação.

Feminicídio aumentou

Segundo o estudo do FBSP, a violência contra a mulher aumentou no ano passado. Foram registrados 1.437 casos de feminicídios, 6,1% maior em comparação com 2021. Além disso, também foram registrados 4.034 homicídios de mulheres.

O perfil da maioria das vítimas é composta por mulheres negras (61,1%) com idade entre 18 e 44 anos. Ademais, sete em cada dez mulheres foram assassinadas dentro de suas próprias casas. Além disso, houve um aumento de 2,9% nas agressões por violência doméstica e de 7,2% nas ameaças relatadas.