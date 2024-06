Com salários de até R$ 13,9 mil, TSE lança concurso unificado | A TARDE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quarta-feira, 29, o edital do concurso TSE Unificado com 126 vagas para cargos de analista judiciário e 269 para técnico judiciário, além da formação de cadastro de reserva. As vagas serão distribuídas entre o TSE e 26 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

A remuneração inicial pode variar entre R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78, a depender do cargo do nível superior. Além dos salários iniciais atrativos, os servidores também têm direito a benefícios como auxílio pré-escolar no valor de R$ 951,84 e auxílio alimentação no valor de R$ 1.203,76.

As inscrições serão realizadas entre os dias 4 de junho e 18 de julho de 2024, através do site da Cebraspe, banca organizadora do certame. O valor da inscrição varia de R$ 85,00 a R$ 130,00.

As provas estão programadas para o dia 22 de setembro de 2024 e serão divididas em: Prova Objetiva: Eliminatória e classificatória para todos os cargos; Prova Discursiva: Eliminatória e classificatória para os cargos de Analista Judiciário, em todas as especialidades; Prova de Capacidade Física (Agente da Polícia Judicial): Etapa eliminatória e Prova de Títulos: Classificatória, exclusiva para os cargos de Analista Judiciário.

As provas objetivas e discursivas para os cargos de Analista Judiciário terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão realizadas no dia 22 de setembro de 2024, no período da manhã. Já as provas objetivas para os cargos de Técnico Judiciário terão a duração de 3 horas e 30 minutos, ocorrendo também no dia 22 de setembro de 2024, no período da tarde.

A prova objetiva, composta por 120 itens, será avaliada com base no julgamento de cada item como certo ou errado. As disciplinas abordadas incluem Língua Portuguesa, Noções de Direito Eleitoral, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional e Conhecimentos Específicos para o nível superior.

A divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas, para todos os cargos, está prevista para o dia 28 de outubro de 2024. Segundo o edital, as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência do TSE, do TRE e do Cebraspe..

