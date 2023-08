Comandante da PM do DF realizou transporte ilícito de R$ 1 milhão

A Procuradoria Geral da República (PGR) apresentou denúncia contra o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do departamento operacional da corporação. Segundo o documento, Naime teria usado a estrutura da corporação para transportar R$ 1 milhão em espécie de São Paulo para Brasília.

O militar, que está preso desde o dia 7 de fevereiro, e outros seis oficiais foram alvos de uma operação da PGR e da Polícia Federal na sexta-feira, 18. De acordo com a denúncia apresentada, Naime mantinha "relações econômicas aparentemente ilícitas com um indivíduo identificado como Sérgio Assis". O documento mostra que o coronel promoveu o transporte de R$ 1 milhão em espécie no dia 12 de junho de 2021.

"Há indícios de que Naime tenha se utilizado da estrutura da Polícia Militar do Distrito Federal para promover 'escolta' no transporte de valores, bem como elementos da provável origem espúria dos recursos, além de potencial lavagem de dinheiro", diz a denúncia.

A PGR diz ainda que o transporte do dinheiro em espécie foi feito "sem declaração correspondente e de forma não oficial". O objetivo, segundo a denúncia, seria burlar mecanismos de monitoramento antilavagem e dificultar a identificação da origem, da localização da propriedade e da própria movimentação dos valores. A defesa do coronel afirmou que recebeu a operação desta sexta com estranheza.

Outro ponto analisado pela PGR é de que o coronel, na condição de Presidente da Associação dos Oficiais da PMDF, firmou contrato com pessoas jurídicas ligadas a Sérgio de Assis para "supostos serviços de assessoria de marketing". O valor mensal do contrato, segundo o relatório, era de R$ 8,9 mil. O acordo foi firmado em fevereiro de 2022.