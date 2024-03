'Cometa do Diabo' já é visível e poderá ser observado no Brasil | A TARDE

Nas próximas semanas, os entusiastas da astronomia terão a oportunidade de observar um dos cometas mais brilhantes conhecidos pelos cientistas: o Cometa do Diabo.

Ele está se aproximando do nosso planeta (sem risco algum de colisão) e, por isso, em alguns lugares, como no Hemisfério Norte, já é possível de ser observado com o auxílio de instrumentos. No Brasil e em outros países do Hemisfério Sul, ele poderá ser visualizado perto de 19 ou 20 de abril.

Descoberto em 1812 pelo astrônomo francês Jean-Louis Pons, o 12P/Pons-Brooks ganhou esse apelido "diabólico" devido a uma explosão em julho de 2023, que distorceu sua coma, ou seja a nuvem de poeira e gás que circunda o seu núcleo, em uma forma de chifres.

E o cometa já está se tornando mais brilhante para a observação, com uma magnitude atual de 5,0 (quanto menor esse número, mais brilhante é o objeto), mais brilhante que o planeta Urano do nosso Sistema Solar.

Nesse momento, ele alcançará seu brilho máximo, potencialmente chegando a uma magnitude de 3,0, de acordo com plataformas especializadas de medição. Isso significa que ele será visível a olho nu ou com binóculos, embora a proximidade do cometa com o Sol no céu possa dificultar observações, especialmente em áreas urbanas com poluição luminosa, como na cidade de São Paulo.