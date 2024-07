Cometa raro brilha nos céus do Brasil hoje à noite; confira - Foto: Reprodução

Neste sábado, 6, o cometa 13P/Olbers atingirá seu brilho máximo, tornando-se visível novamente na atmosfera terrestre, um evento raro que ocorre a cada 69 anos. No Brasil, as melhores condições de observação estarão nas regiões Norte e Nordeste. Contudo, em outras partes do país, o cometa poderá ser observado durante a noite em locais com pouca poluição luminosa, com o auxílio de telescópios ou binóculos.

O cometa 13P/Olbers foi descoberto em 1815 pelo astrônomo Heinrich Wilhelm Matthias Olbers. Ele é classificado como um "cometa tipo Halley" e é composto por gelo seco, água, rocha e outras substâncias, como amoníaco, metano e alguns metais, que permanecem congelados devido às baixas temperaturas. Os cometas, incluindo o 13P/Olbers, se formaram há aproximadamente 4,5 bilhões de anos.