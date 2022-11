Comitê da campanha de Bolsonaro vira espaço para conspiração, diz site

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado no pleito do último dia 30 de outubro, seguem se reunindo em uma casa, localizada no Lago Sul de Brasília, que foi alugada para sediar o comitê da campanha, e, atualmente serve de espaço para discutir estratégias voltadas ao incessante questionamento da validade do resultado das eleições. As informações são do Metrópoles.

O general Braga Netto, ex-ministro e ex-candidato a vice na chapa de reeleição de Bolsonaro, tem sido um frequentador assíduo da casa. Além dele, outros políticos que configuram o núcleo duro do bolsonarismo em Brasília, também tem participado de encontros no local. Nomes como Osmar Terra (MDB-RS) e Marcel Van Hattem (Partido Novo-RS), ambos deputados federais, e do senador Eduardo Girão (Podemos-CE), foram vistos no antigo comitê.

Segundo a coluna de Rodrigo Rangel, do Metrópoles, Osmar Terra foi abordado ao sair da casa, e admitiu que esteve no local para tratar da auditoria contratada pelo PL, o partido de Bolsonaro, para questionar as urnas eletrônicas.

“(A reunião) foi para buscar informações, (saber) se tinha alguma novidade sobre o processo do PL”, disse Terra, em referência à auditoria. O parlamentar, ainda afirmou que, “queria ter a informação mais adequada”, e segue aguardando o que ele chamou de “novidades”.

Já o senador Eduardo Girão, declarou que o tema da reunião foi, também, a auditoria das urnas, evidenciando, mais uma vez, que o antigo comitê tem servido de palco para conspirar novo ataques ao sistema eleitoral.

O Partido Liberal, sigla do atual presidente, informou que, como a campanha acabou, o antigo comitê já não funciona mais no endereço, e que ignora quais as atividades que ocorrem no local atualmente.