Computadores do Planalto são apagados depois de derrota de Bolsonaro

Uma mensagem que dizia para os funcionários da área de informática do Palácio do Planalto chegassem mais cedo no dia 3 de novembro, poucos dias após a derrota nas urnas do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), causou estranheza entre eles. As informações são da coluna de Rodrigo Rangel, no Metrópoles.

O motivo seria para que eles formatassem os computadores da casa, ou seja, apagar tudo, o que ocasionaria na perda de arquivos importantes. Isso porque o sistema antivírus da rede da Presidência da República “detectou uma ameaça”.

Segundo o comunicado, o malware danificaria arquivos e o sistema operacional dos computadores, e, “em alguns casos” arquivos foram criptografados.

Ainda conforme a publicação, a Secretaria de Comunicação afirmou pouco depois que ainda estava aguardando informações da área técnica.

Já o Gabinete de Segurança Institucional, respondeu que o questionamento deveria o feito à Secretaria-Geral da Presidência, já que o departamento de tecnologia do palácio, está subordinada a ela.