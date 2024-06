Concurso Caixa: Aprovados serão nomeados no 2ª semestre | A TARDE

A Caixa Econômica Federal vai nomear no segundo semestre deste ano os aprovados no concurso para níveis médio e superior realizado no domingo, 26, em todo o país. O certame contou com mais de 1,2 milhão de candidatos inscritos, que concorrerão às 4.050 mil vagas ofertadas.

As chances no certame da Caixa são para técnicos bancários, técnicos em tecnologia da informação, além de médico do trabalho e engenheiro de segurança. A confirmação de que os aprovados no certame serão nomeados no segundo semestre foi confirmada ao Correio.

Gabarito

O gabarito oficial da prova do concurso da Caixa foi divulgado pela Fundação Cesgranrio, a banca organizadora do certame. Os participantes podem interpor com recursos nesta segunda, 27, e terça-feira, 28. A previsão de divulgação dos resultados finais é de 5 de agosto (nível médio) e 19 de agosto (nível superior). Confira as respostas da prova do concurso aqui.

Provas adiadas no Rio Grande do Sul

Por causa do contexto de calamidade que abrange municípios do Rio Grande do Sul, as provas da Caixa foram adiadas no estado e serão aplicadas em uma nova data, que ainda não foi divulgada. Os candidatos puderam pedir reembolso da taxa de inscrição até 19 de maio. No mesmo dia, também acabou o prazo para os participantes manifestarem interesse em mudar o local de aplicação da prova para outro estado.

