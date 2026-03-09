OPORTUNIDADE
Concurso com salário de quase R$ 10 mil encerra inscrições nesta semana
São 272 vagas para diversos cargos
Por Edvaldo Sales
As inscrições para o concurso da Força Aérea Brasileira (FAB) encerram nesta sexta-feira, 13. São 272 vagas de nível superior.
São 240 vagas para as áreas de medicina, 18 para engenharia, oito para quadro de apoio, três para odontologia, duas para farmácia e uma para capelania.
Os interessados devem acessar o site www.fab.mil.br e a participação custa R$ 150. Interessados devem ficar atentos às restrições de idade para cada curso.
Os candidatos devem ter até o dia 31 de dezembro de 2027 as seguintes idades:
- 32 anos para o quadro de apoio;
- 35 anos para médico, dentista, farmacêutico e engenheiro; e
- entre 30 e 40 anos para capelão
Aqueles que forem aprovados farão treinamento no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (Ciaar) no município de Lagoa Santa, Minas Gerais.
O curso dura 17 semanas, cerca de cinco meses, com início previsto para 19 de abril de 2027.
Os salários, após a conclusão do treinamento, podem chegar a quase R$ 10 mil.
Prova e data
O concurso prevê prova objetiva, prova escrita e redação, com exceção de quem vai concorrer as vagas de médico.
A prova está marcada para a manhã do dia 14 de junho, com a aplicação em diferentes cidades do país, incluindo o Rio de Janeiro.
Além da prova, os candidatos devem passar por inspeção de saúde, avaliação psicológica, teste físico, verificação de dados e validação documental.
Além disso, a depender da área, também pode ser solicitada análise de títulos, prova prático-oral (para dentistas e farmacêuticos), e prova oral para médicos.
Os gabaritos devem ser divulgados até o dia 13 de julho. Já as classificações finais devem ser divulgadas no dia 8 de setembro.
