Concurso Correios: veja edital com salário inicial de até R$ 6,8 mil

- Foto: © Tomaz Silva | Agência Brasil

Os Correios divulgaram nesta terça-feira (23), o edital do concurso público para provimento de 33 vagas e formação de cadastro reserva em cargos da área de medicina e segurança do trabalho.

O concurso público será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) e pelos Correios. A primeira fase será constituída de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda fase, de comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

As inscrições começam no dia 7 de agosto e vão até o dia 8 de setembro e deverão ser feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, mediante o pagamento de R$ 70,00. A aplicação das provas está prevista para o dia 13 de outubro e a divulgação do resultado final para o dia 20 de novembro. A expectativa dos Correios é realizar as primeiras contratações ainda neste ano.

O concurso irá destinar 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararem negras (pretas ou pardas), nas condições previstas no edital, disponível no site dos Correios.Confira os cargos e o salário inicial:

– Técnico de Segurança do Trabalho JúniorInscrição: R$ 70,00Salário inicial: R$ 3.672,84;

– Enfermeiro do Trabalho JúniorInscrição: R$ 70,00Salário inicial: R$ 6.583,54;

– Engenheiro de Segurança do Trabalho JúniorInscrição: R$ 70,00Salário inicial: R$ 6.872,48;

– Médico do Trabalho JúniorInscrição: R$ 70,00Salário inicial: R$ 6.872,48

Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas no edital, disponível em: https://prosel.correios.com.br/concursos/detalharconcurso/1211

Nível médio e superior – Já o processo para contratação da banca para realização do concurso nacional de nível médio e de nível superior dos Correios segue em andamento. A previsão é ter dois editais – um para nível médio (cargo Agente de Correios) e outro para nível superior (cargo Analista de Correios).

Confira abaixo o cronograma previsto para a realização do concurso:

Agosto – Contratação da banca;

Setembro – Edital do concurso;

Dezembro – Início das contratações.

A realização do concurso público é um dos compromissos assumidos pela atual gestão e resulta do esforço conjunto da empresa e das representações sindicais dos Correios durante as negociações o Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2024. Além disso, é uma medida de fortalecimento da estatal, que foi retirada da lista de privatizações pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro dia de governo.