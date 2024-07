Concurso da Codevasf tem 61 vagas e salários iniciais de R$ 9 mil

Prazo para as inscrições vai até 9 de julho - Foto: Reprodução

Foram reabertas as inscrições, nesta quarta-feira, 19, para o concurso da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). São oferecids 61 vagas imediatas, além do cadastro de reserva. O salário inicia é de R$ 9.065,95 (mais benefícios).

O prazo para as inscrições vai até 9 de julho através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição é R$ 90.

As oportunidades são voltadas a profissionais com curso superior, para funções de analista, em diversas especialidades.

Confira as vagas:

Administração (17 postos)

Contabilidade (3)

Economia (1)

Engenharia Civil (18)

Engenharia Mecânica (1)

Engenharia de Pesca e Aquicultura (2)

Estatística (1)

Geologia (1)

Jornalismo (8)

Publicidade e propaganda (1)

Tecnologia da Informação (8)

Além de Brasília (DF), onde fica a sede do órgão, são oferecidas vagas para trabalhar em 11 estados da federação, nas seguintes cidades: Aracaju (SE); Belém (PA); Montes Claros (MG); Bom Jesus da Lapa (BA); Juazeiro (BA); Petrolina (PE); Teresina (PI); São Luís (MA); Goiânia (GO); Palmas (TO); Macapá (AP); e Maceió (AL).

A estatal executa políticas públicas nas áreas de infraestrutura, segurança hídrica, agricultura irrigada, revitalização de bacias hidrográficas e economia sustentável.