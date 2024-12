Concurso da PM abre 2.700 vagas; salários iniciais de R$ 4,8 mil

Concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) está com inscrições abertas - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Foi publicado o aguardado edital do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP), com o objetivo de preencher 2.700 vagas para candidatos com ensino médio completo. A organização do certame é de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O concurso terá validade de três meses, contado a partir da sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme decisão da administração.

As 2.700 vagas são para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), com oportunidades abertas tanto para candidatos do sexo masculino e feminino.

A remuneração inicial para a carreira mencionada é de R$ 4.852,21, composta pelos seguintes valores: o padrão no valor de R$ 2.033,27, o Regime Especial de Trabalho Policial também no valor de R$ 2.033,27, e a insalubridade, que corresponde a R$ 785,67.

